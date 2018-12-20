Экс-президент
США Джордж Буш-старший помогал
филиппинскому ребенку по имени Тимоти. Он
делал это негласно на протяжении десяти лет.
Экс-президент
США Джордж Буш-старший помогал
филиппинскому ребенку по имени Тимоти. Он
делал это негласно на протяжении десяти лет.
Известно,
что Буш перечислял средства на образование, внеклассные мероприятия и питание
мальчика. При этом американский лидер использовал псевдоним.
Помимо этого, Буш писал ребенку
анонимные письма. Он сообщил Тимоти, что хочет быть его другом по переписке. Также
президент добавил, что любит детей. "Я старый человек, мне 77 лет… И хотя мы
еще не встречались, я чувствую, что уже люблю тебя. Я живу в Техасе, и буду
иногда писать тебе. Удачи", – цитирует текст одного из посланий CNN.
Примечательно, что Буш неоднократно нарушал правила
безопасности, упоминая в письмах личную информацию. Например, он отправил
Тимоти фотографию своей собаки. Кроме того, президенту США было запрещено что-либо
дарить ребенку, но он все равно отправлял ему презенты. Когда он узнал, что мальчик
любит рисовать, то купил ему краски, карандаши и альбомы.
Джордж Буш-старший задумался
о спонсировании мальчика после того, как он в 2001 году посетил рождественский
концерт в Вашингтоне. Он проникся его положением и озаботился дальнейшей
судьбой.
О том, кем был его друг по переписке, Тимати узнал в 17 лет, когда закончил
школу. По его словам, он не мог представить, что его благотворителем был бывший
президент США. Джордж Буш-старший скончался 1 декабря 2018 года в возрасте 94
лет.