Экс-президент США Джордж Буш-старший помогал филиппинскому ребенку по имени Тимоти. Он делал это негласно на протяжении десяти лет.

Экс-президентСША Джордж Буш-старший помогалфилиппинскому ребенку по имени Тимоти. Онделал это негласно на протяжении десяти лет.Известно,что Буш перечислял средства на образование, внеклассные мероприятия и питаниемальчика. При этом американский лидер использовал псевдоним.Помимо этого, Буш писал ребенкуанонимные письма. Он сообщил Тимоти, что хочет быть его другом по переписке. Такжепрезидент добавил, что любит детей. "Я старый человек, мне 77 лет… И хотя мыеще не встречались, я чувствую, что уже люблю тебя. Я живу в Техасе, и будуиногда писать тебе. Удачи", – цитирует текст одного из посланий CNN.Примечательно, что Буш неоднократно нарушал правилабезопасности, упоминая в письмах личную информацию. Например, он отправилТимоти фотографию своей собаки. Кроме того, президенту США было запрещено что-либодарить ребенку, но он все равно отправлял ему презенты. Когда он узнал, что мальчиклюбит рисовать, то купил ему краски, карандаши и альбомы.Джордж Буш-старший задумалсяо спонсировании мальчика после того, как он в 2001 году посетил рождественскийконцерт в Вашингтоне. Он проникся его положением и озаботился дальнейшейсудьбой.О том, кем был его друг по переписке, Тимати узнал в 17 лет, когда закончилшколу. По его словам, он не мог представить, что его благотворителем был бывшийпрезидент США. Джордж Буш-старший скончался 1 декабря 2018 года в возрасте 94лет.