Подразделения украинских силовиков обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка.

Подразделения украинских силовиков обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Сообщается, украинская армия обстреляла населенный пункт из тяжелых минометов. Наблюдатели насчитали 12 разрывов. Уточняются сведения о пострадавших и повреждениях.Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года. С тех пор противоборствующие стороны более 20 раз договаривались о прекращении огня. Последний раз это произошло 29 августа, но устойчивого перемирия достичь так и не удалось.