Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится к противостоянию с Россией. По мнению политолога Игоря Тышкевича, единственная надежда властей республики – Китай. Эксперт полагает, что успех Лукашенко в противостоянии с Россией будет зависеть от финансовой поддержки из Поднебесной.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится к противостоянию с Россией. По мнению политолога Игоря Тышкевича,единственная надежда властей республики – Китай. Эксперт полагает, чтоуспех Лукашенко в противостоянии с Россией будет зависеть от финансовойподдержки из Поднебесной.Белорусскийлидер будет защищать не столько независимость своей страны, сколькособственную власть, уверен аналитик. "Лукашенко понимает, что потерявласти для него – это потеря жизни, поэтому будет действовать достаточнорезко", – написал Тышкевич в своем блоге на украинском портале “Обозреватель”.В экспертном сообществе не исключает, что главной опорой лидера братской республики станет Китай. По словам Тышкевича, Пекин – удобный партнер для Минска, так как китайцы не заинтересованы в изменении политического режима в Белоруссии.Показателем этого является активизация белорусско-китайских отношений, отметил Тышкевич.Аналитик полагает, что дальнейшее сближение двух стран будет зависетьот выпуска Минском облигаций в юанях.Если это произойдет, уверенполитолог, то Лукашенко окончательно взял курс на сближение с Поднебесной."Соответственно, у россиян еще больше уменьшатся шансы получить влияниена страну в целом", – резюмировал Тышкевич.Последнеевремя отношения между Россией и Белоруссией обостряются. Москванедовольна темпами интеграции двух стран в рамках Евразийского союза и Союза Белоруссии и России, а Минск требует снижения цены наэнергоносители.В начале декабря на саммите ЕврАзЭсЛукашенко вступил в перепалку с президентом России Владимиром Путиным.Лидер братской республики на повышенных тонах начал выдвигать претензииМоскве, связанные с ценами на газ.Глава белорусского государства вел себя по-хамски: постоянно перебивал и в целом разговаривал на повышенных тонах.Пословам Лукашенко, Белоруссия имеет "худшие условия, чем Германия". Наэто Путин предложил белорусскому президенту продолжить дискуссию о ценахпозже, в закрытом режиме, без журналистов. Позже лидер братской республики заявил, чтопринес коллеге извинения за неприятный разговор.