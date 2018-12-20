Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится к противостоянию с Россией. По мнению политолога Игоря Тышкевича,
единственная надежда властей республики – Китай. Эксперт полагает, что
успех Лукашенко в противостоянии с Россией будет зависеть от финансовой
поддержки из Поднебесной.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится к противостоянию с Россией. По мнению политолога Игоря Тышкевича,
единственная надежда властей республики – Китай. Эксперт полагает, что
успех Лукашенко в противостоянии с Россией будет зависеть от финансовой
поддержки из Поднебесной.
Белорусский
лидер будет защищать не столько независимость своей страны, сколько
собственную власть, уверен аналитик. "Лукашенко понимает, что потеря
власти для него – это потеря жизни, поэтому будет действовать достаточно
резко", – написал Тышкевич в своем блоге на украинском портале “Обозреватель”.
В экспертном сообществе не исключает, что главной опорой лидера братской республики станет Китай. По словам Тышкевича, Пекин – удобный партнер для Минска, так как китайцы не заинтересованы в изменении политического режима в Белоруссии.
Показателем этого является активизация белорусско-китайских отношений, отметил Тышкевич.
Аналитик полагает, что дальнейшее сближение двух стран будет зависеть
от выпуска Минском облигаций в юанях.
Если это произойдет, уверен
политолог, то Лукашенко окончательно взял курс на сближение с Поднебесной.
"Соответственно, у россиян еще больше уменьшатся шансы получить влияние
на страну в целом", – резюмировал Тышкевич.
Последнее
время отношения между Россией и Белоруссией обостряются. Москва
недовольна темпами интеграции двух стран в рамках Евразийского союза и Союза Белоруссии и России, а Минск требует снижения цены на
энергоносители.
В начале декабря на саммите ЕврАзЭс
Лукашенко вступил в перепалку с президентом России Владимиром Путиным.
Лидер братской республики на повышенных тонах начал выдвигать претензии
Москве, связанные с ценами на газ.
Глава белорусского государства вел себя по-хамски: постоянно перебивал и в целом разговаривал на повышенных тонах.
По
словам Лукашенко, Белоруссия имеет "худшие условия, чем Германия". На
это Путин предложил белорусскому президенту продолжить дискуссию о ценах
позже, в закрытом режиме, без журналистов. Позже лидер братской республики заявил, что
принес коллеге извинения за неприятный разговор.