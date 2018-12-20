В Объединенных Арабских Эмиратах продолжается клубный чемпионат мира с участием лучших клубов своих футбольных федераций. Вторым финалистом турнира стал мадридский Реал, который в своем полуфинальном матче победил японский клуб Касима.

В Объединенных Арабских Эмиратах продолжается клубный чемпионат мира с участием лучших клубов своих футбольных федераций. Вторым финалистом турнира стал мадридский "Реал", который в своем полуфинальном матче победил японский клуб "Касима".Встреча прошла на стадионе "Шейх Зайед" в Абу-Даби и завершилась со счетом 3:1 в пользу действующего победителя Лиги чемпионов. В составе мадридцев хет-трик оформил Гарет Бэйл, который отличился на 44-й, 53-й и 55-й минутах. У проигравших единственный мяч забил Сема Дои (78-я).Напомним, что ранее в финал клубного чемпионата мира пробился хозяин турнира клуб "Аль-Айн" из ОАЭ, обыгравший в полуфинальном матче аргентинский "Ривер Плейт" в серии пенальти – 3:2.Финал турнира и матч за третье место пройдут 22 декабря.