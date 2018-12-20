В баскетбольной Евролиге завершается 13-й тур регулярного чемпионата. Подмосковные Химки на чужом паркете уступили израильскому Маккаби. Встреча прошла в Тель-Авиве и завершилась со счетом 79:63 в пользу хозяев.

В баскетбольной Евролиге завершается 13-й тур регулярного чемпионата. Подмосковные "Химки" на чужом паркете уступили израильскому "Маккаби". Встреча прошла в Тель-Авиве и завершилась со счетом 79:63 в пользу хозяев.В составе победителей самым результативным стал Кендрик Рэй, который набрал 17 очков. Химчанам наибольшее количество баллов принес Джордан Мики – 15."Маккаби" и "Химки" в 13 встречах Евролиги одержали по четыре победы и потерпели по девять поражений. Команды делят 13-е место в турнирной таблице и на данный момент не попадают в плей-офф.