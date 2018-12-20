Россия будет и дальше защищать Крым и свои территориальные
воды в Черном море. Президент Владимир Путин достаточно резко ответил журналистке
телеканала Euronews на
вопрос о милитаризации полуострова.
Россия будет и дальше защищать Крым и свои территориальные
воды в Черном море. Президент Владимир Путин достаточно резко ответил журналистке
телеканала Euronews на
вопрос о милитаризации полуострова.
Военная компонента в Крыму будет усиливаться на столько,
насколько это необходимо, заявил президент на большой пресс-конференции. "Мы
будем развивать инфраструктуру. У нас существует федеральная целевая программа
по развитию Крыма. Параллельно с этим будет усиливаться на столько, на сколько
это нам потребуется, военная компонента", – сказал Путин.
Далее президент очень жестко сказал о позиции западных СМИ
по поводу задержанных на Украине российских моряков. Почему-то западные
журналисты об этом даже не чирикуют, удивился глава государства.
"Вот рыбаков наших ведь захватили. Они не входили в
пятикилометровую зону, их захватили в общем море. Тем не менее, захватили,
капитана до сих пор держат. И ваш канал Euronews об этом не чирикает, спокойно,
как будто так и надо", – сказал Путин, обращаясь к смущенной журналистке.
Затем Путин дал оценку инциденту в Черном море, устроенному
Украиной и ситуации, сложившейся сейчас у морских границ России. Украинские
суда должны быть в постоянном контакте с нашими пограничниками, напмонил
президент.
"В условиях военного положения на Украине я с трудом себе
представляю, как военные суда там будут шастать туда-сюда, но нам бы хотелось
все нормализовать. Мы не препятствуем, в том числе, военным судам", -
сказал президент.
Президент Владимир Путин 20 декабря провел большую
пресс-конференцию по итогам года. Нынешнее общение с журналистами стало первым
с момента вступления Путина на главный государственный пост на новый срок в мае,
оно проходило без малого четыре часа. В этом году на пресс-конференцию
аккредитовалось рекордное число журналистов – 1702, в прошлом году их было
1640.