Россия будет и дальше защищать Крым и свои территориальные воды в Черном море. Президент Владимир Путин достаточно резко ответил журналистке телеканала Euronews на вопрос о милитаризации полуострова.

Россия будет и дальше защищать Крым и свои территориальныеводы в Черном море. Президент Владимир Путин достаточно резко ответил журналисткетелеканала Euronews навопрос о милитаризации полуострова.Военная компонента в Крыму будет усиливаться на столько,насколько это необходимо, заявил президент на большой пресс-конференции. "Мыбудем развивать инфраструктуру. У нас существует федеральная целевая программапо развитию Крыма. Параллельно с этим будет усиливаться на столько, на сколькоэто нам потребуется, военная компонента", – сказал Путин.Далее президент очень жестко сказал о позиции западных СМИпо поводу задержанных на Украине российских моряков. Почему-то западныежурналисты об этом даже не чирикуют, удивился глава государства."Вот рыбаков наших ведь захватили. Они не входили впятикилометровую зону, их захватили в общем море. Тем не менее, захватили,капитана до сих пор держат. И ваш канал Euronews об этом не чирикает, спокойно,как будто так и надо", – сказал Путин, обращаясь к смущенной журналистке.Затем Путин дал оценку инциденту в Черном море, устроенномуУкраиной и ситуации, сложившейся сейчас у морских границ России. Украинскиесуда должны быть в постоянном контакте с нашими пограничниками, напмонилпрезидент."В условиях военного положения на Украине я с трудом себепредставляю, как военные суда там будут шастать туда-сюда, но нам бы хотелосьвсе нормализовать. Мы не препятствуем, в том числе, военным судам", -сказал президент.Президент Владимир Путин 20 декабря провел большуюпресс-конференцию по итогам года. Нынешнее общение с журналистами стало первымс момента вступления Путина на главный государственный пост на новый срок в мае,оно проходило без малого четыре часа. В этом году на пресс-конференциюаккредитовалось рекордное число журналистов – 1702, в прошлом году их было1640.