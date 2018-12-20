На большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на каверзный вопрос журналиста издания Life о его планах на семейную жизнь. Российский лидер намекнул, что планирует в будущем жениться.

На большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на каверзный вопрос журналиста издания Life о его планах на семейную жизнь. Российский лидер намекнул, что планирует в будущем жениться.В ответ на вопрос о планах на свадьбу Владимир Путин сперва поинтересовался, женат ли сам его собеседник. "Сам женат и мне того же хочет", – получив утвердительный ответ пошутил президент России. "Но, как честный человек, я должен буду когда-то жениться", – добавил российский лидер. Зал после такого заявления разразился аплодисментами.Материал дополняется