Японские компании примут участие в строительстве нового терминала международного аэропорта в Хабаровске. Соглашение подписали в Токио перед началом российско-японской межправительственной комиссии по экономике.

Японские компании примут участие в строительстве нового терминала международного аэропорта в Хабаровске. Соглашение подписали в Токио перед началом российско-японской межправительственной комиссии по экономике.Сопредседателями на заседании выступили глава Минэкономразвития Максим Орешкин и министр иностранных дел Японии Таро Коно. На встрече обсуждались темы дальнейшего сотрудничества в различных областях — от развития торговли и энергетики до здравоохранения и технологий."Проделанная работа за последние 21 года дает конкретные результаты. Из последних событий — это инвестиции в строительство Хабаровского аэропорта. Сегодня было подписано акционерное соглашение. Это инвестиции, которые "Газпром" привлек на японском рынке благодаря компании "Джибик". По каждому направлению у нас есть конкретные результаты, которые делают жизнь в России и Японии лучше", — заявил Максим Орешкин.