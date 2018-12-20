На 68 вопросов ответил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции по итогам 2018 года. Вопросы смогли задать 53 журналиста, некоторые сразу по несколько. Пресс-конференция продлилась 3 часа 43 минуты. Это на три минуты больше, чем в 2017 году.

На 68 вопросов ответил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции по итогам 2018 года. Вопросы смогли задать 53 журналиста, некоторые сразу по несколько. Пресс-конференция продлилась 3 часа 43 минуты. Это на три минуты больше, чем общение главы российского государства с представителями СМИ в 2017 году. И на три вопроса больше, чем в прошлом году. И две трети из них касались внутрироссийских тем.14-я пресс-конференция Путина в 2018 году все же побила ка минимум один рекорд. На нее аккредитовались 1702 журналиста. И это главный рекорд пресс-конференции.Желающих задать главе государства вопрос очень много, что в перерывах между ответами они старались перекричать друг друга, чтобы привлечь к себе внимание президента."Коллеги, уважаемые, послушайте, пожалуйста, — обратился к ним Путин. — Если мы хотим еще немного продолжить, то не должны превращать нашу пресс-конференцию в митинг. Несанкционированный! Если такая ситуация продолжится, мы будем вынуждены все закончить".Самой короткой по времени пресс-конференция Путина была в 2001 году — 1 час 35 минут. Начиная с 2004 года президент России Владимир Путин ежегодно общался с журналистами ежегодно более трех часов. А самое продолжительное общение с прессой у Путина было в 2008 году – 4 часа 40 минут.Вновь пресс-конференцию Путина в прямом эфире транслировали телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", а также радиостанции "Радио России", "Вести ФМ" и "Маяк".