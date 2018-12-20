За плохое масло получил реальный срок. В Ленинском райсуде вынесли приговор Станиславу Фролову, который поставлял в соцучреждения области некачественные продукты.

Николай Урлеков, судья Ленинского райсуда: "Путем обмана соответствующих должностных лиц, учреждений и заказчиков, уполномоченных на исполнение договоров поставки, включая приемку товара продуктов питания, предоставив заведомо неполную и недостоверную информацию о товаре, похитил бюджетные средства в особо крупном размере, посредством поставок от имени подконтрольных ему организаций ненадлежащего, менее дорогостоящего товара под видом масла сливочного".Причиненный государству ущерб от его действий оценили в 6 млн 100 тысяч рублей. Эти деньги предприниматель уже вернул. Фролов вину полностью признал, сотрудничал со следствием, но все равно получил реальный срок лишения свободы. Жена подсудимого не смогла сдержать слез. По мнению защиты, такой приговор слишком суров. Проблемному поставщику, который поставлял детям некачественное масло, назначили три года колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Половину от этого срока Фролов уже отсидел в СИЗО и под домашним арестом. Теперь адвокаты подсудимого будут обжаловать приговор, в надежде на условное наказание.Алексей Филичкин, адвокат Фролова: "Фролов впервые привлекается к уголовной ответственности за преступления, носящие экономический характер. У него большое количество смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, как личность характеризуется положительно, кроме того, если посмотреть судебную практику по аналогичным делам, то за данные преступления с учетом всех обстоятельств дела он мог получить условное наказание. Чтобы остаться со своей женой, со своими детьми, у него на иждивении осталась мать-пенсионер, непонятно, кто теперь за ней будет ухаживать".