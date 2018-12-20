Президент Украины хочет показать всему миру, что Крым до сих
пор принадлежит ему. Но поезд давно ушел и пытаться вернуть полуостров бесполезно. Тем не менее, Петр Порошенко выдвигает
новые, заведомо провальные инициативы.
Президент Украины хочет показать всему миру, что Крым до сих
пор принадлежит ему. Но поезд давно ушел и пытаться вернуть полуостров бесполезно. Тем не менее, Петр Порошенко выдвигает
новые, заведомо провальные инициативы.
На этот раз Украина предложила разместить миссию ОБСЕ в
Керчи для контроля за ситуацией на море поле инцидента с украинскими кораблями.
При этом в Киеве, видимо, забыли, что в самой ОБСЕ не раз заявляли – мандат наблюдателей
не распространяется на Азовское море, море они работают только в Донбассе.
О том, что Россия будет и дальше защищать Крым и свои
территориальные воды в Черном море, сегодня дал понять президент Владимир Путин
на традиционной большой пресс-конференции. Провокационный вопрос об излишней милитаризации
полуострова задала главе государства журналистка телеканала Euronews.
Президент заявил, что военная компонента в Крыму будет
усиливаться настолько, насколько это необходимо. Далее глава государства достаточно
жестко высказался о позиции западных СМИ
по поводу задержанных на Украине российских моряков. Почему-то журналисты об
этом даже не чирикают, удивился глава государства. Зато про украинских военных,
совершивших преступление, трубят на каждом углу.
Президент также напомнил украинским горе-воякам, что все
военные корабли Незалежной должны быть в постоянном контакте с нашими
пограничниками. Согласно договору Москвы и Киева, они обязаны получить разрешение
на проход через Керченский пролив. Путин назвал такие походы "шастаньем
туда-сюда".
"В условиях военного положения на Украине я с трудом
себе представляю, как военные суда там будут шастать туда-сюда, но нам бы
хотелось все нормализовать. Мы не препятствуем, в том числе, военным
судам", – сказал глава государства.
Между тем украинцы, судя по всему, не намерены успокаиваться
и мечтают о новом походе в сторону Крымского моста. Похоже, горький опыт ничему
не учит президента Порошенко и его команду.
Накануне ближайший соратник
Порошенко, человек развязавший войну в Донбассе, секретарь СНБО Александр
Турчинов, заявил, что Украина готовит новый проход своих кораблей по
Керченскому проливу. Но на этот раз Киев решил заручиться поддержкой западных
партнеров и пригласил их вместе совершить провокацию.
"Мы предлагаем нашим партнерам принять участие в этом
проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском
побережье", – обратился он к потенциальным нарушителям российской границы.
Медлить нельзя, заявил Турчинов, видимо, подзабыв о том, как
позорно закончилась для украинских моряков история с тремя кораблями,
задержанными в конце ноября.
Стоит напомнить, что сразу же после керченской провокации
Россия дала недвусмысленно понять всем, кто захочет повторить
"подвиг" украинских моряков – их ждут большие неприятности.
На самом
высоком уровне было заявлено о том, что если американские или европейские
корабли войдут в Керченский пролив, с ними произойдет то же самое, что и с
украинскими судами-нарушителями. Это был ответ на бряцание оружием в
Вашингтоне. Там заявили, что начинают подготовку к отправке кораблей в Черное
море.