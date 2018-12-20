Президент Украины хочет показать всему миру, что Крым до сих пор принадлежит ему. Но поезд давно ушел и пытаться вернуть полуостров бесполезно. Тем не менее, Петр Порошенко выдвигает новые, заведомо провальные инициативы.

Президент Украины хочет показать всему миру, что Крым до сихпор принадлежит ему. Но поезд давно ушел и пытаться вернуть полуостров бесполезно. Тем не менее, Петр Порошенко выдвигаетновые, заведомо провальные инициативы.На этот раз Украина предложила разместить миссию ОБСЕ вКерчи для контроля за ситуацией на море поле инцидента с украинскими кораблями.При этом в Киеве, видимо, забыли, что в самой ОБСЕ не раз заявляли – мандат наблюдателейне распространяется на Азовское море, море они работают только в Донбассе.О том, что Россия будет и дальше защищать Крым и своитерриториальные воды в Черном море, сегодня дал понять президент Владимир Путинна традиционной большой пресс-конференции. Провокационный вопрос об излишней милитаризацииполуострова задала главе государства журналистка телеканала Euronews.Президент заявил, что военная компонента в Крыму будетусиливаться настолько, насколько это необходимо. Далее глава государства достаточножестко высказался о позиции западных СМИпо поводу задержанных на Украине российских моряков. Почему-то журналисты обэтом даже не чирикают, удивился глава государства. Зато про украинских военных,совершивших преступление, трубят на каждом углу.Президент также напомнил украинским горе-воякам, что всевоенные корабли Незалежной должны быть в постоянном контакте с нашимипограничниками. Согласно договору Москвы и Киева, они обязаны получить разрешениена проход через Керченский пролив. Путин назвал такие походы "шастаньемтуда-сюда"."В условиях военного положения на Украине я с трудомсебе представляю, как военные суда там будут шастать туда-сюда, но нам быхотелось все нормализовать. Мы не препятствуем, в том числе, военнымсудам", – сказал глава государства.Между тем украинцы, судя по всему, не намерены успокаиватьсяи мечтают о новом походе в сторону Крымского моста. Похоже, горький опыт ничемуне учит президента Порошенко и его команду.Накануне ближайший соратникПорошенко, человек развязавший войну в Донбассе, секретарь СНБО АлександрТурчинов, заявил, что Украина готовит новый проход своих кораблей поКерченскому проливу. Но на этот раз Киев решил заручиться поддержкой западныхпартнеров и пригласил их вместе совершить провокацию."Мы предлагаем нашим партнерам принять участие в этомпроходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовскомпобережье", – обратился он к потенциальным нарушителям российской границы.Медлить нельзя, заявил Турчинов, видимо, подзабыв о том, какпозорно закончилась для украинских моряков история с тремя кораблями,задержанными в конце ноября.Стоит напомнить, что сразу же после керченской провокацииРоссия дала недвусмысленно понять всем, кто захочет повторить"подвиг" украинских моряков – их ждут большие неприятности.На самомвысоком уровне было заявлено о том, что если американские или европейскиекорабли войдут в Керченский пролив, с ними произойдет то же самое, что и сукраинскими судами-нарушителями. Это был ответ на бряцание оружием вВашингтоне. Там заявили, что начинают подготовку к отправке кораблей в Черноеморе.