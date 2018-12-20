Кроме того, женщина открыто хамила правоохранителям
Кроме того, женщина открыто хамила правоохранителям
В Кольчугино оштрафовали агрессивную местную жительницу. За оскорбление полицейского она должна заплатить 50 тысяч рублей, сообщает Кольчугинский городской суд.
Правоохранители хотели доставить в отделение полиции мужчину. Его пьяная супруга всячески пыталась помешать задержанию. Она стала ругаться матом и оскорблять двух представителей власти. Увидев, что третий полицейский снимает её поведение на камеру, она пнула правоохранителя. За это и пошла по суд.
Женщину признали виновной в применении насилия и в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.