Кроме того, женщина открыто хамила правоохранителям

Кроме того, женщина открыто хамила правоохранителямВ Кольчугино оштрафовали агрессивную местную жительницу. За оскорбление полицейского она должна заплатить 50 тысяч рублей, сообщает Кольчугинский городской суд.Правоохранители хотели доставить в отделение полиции мужчину. Его пьяная супруга всячески пыталась помешать задержанию. Она стала ругаться матом и оскорблять двух представителей власти. Увидев, что третий полицейский снимает её поведение на камеру, она пнула правоохранителя. За это и пошла по суд.Женщину признали виновной в применении насилия и в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.