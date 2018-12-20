Его удалось вычислить по окурку и отпечаткам пальцев

Его удалось вычислить по окурку и отпечаткам пальцевВ Гороховецком районном суде вынесли приговор местному 35-летнему жителю Евгению Кольве. Он был признан виновным в убийстве своего товарища, теперь ему придется провести 10,5 лет.В августе 2018 года Кольва зашел в гости к приятелю, с которым когда-то работал на приемке металла. Они выпивали, а спустя некоторое время поругались. В порыве гнева Кольва ударил 56-летнего хозяина дома в лицо, в падении он ударился головой об печь и упал на пол. Затем преступник вынул из брюк приятеля ремень и привязал его левую руку к ножке стола. Нанеся около 23 ударов ножом по телу приятеля, Кольва скрылся.Следователи обнаружили на месте преступления окурки и следы от ботинок, по которым и удалось вычислить нападавшего.Суд вынес приговор — 10,5 лет в колонии строгого режима.