Женщина сообщила о хищении принадлежащего ей автомобиля, желая избежать ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения.

В начале декабря текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась 37-летняя местная жительница, сообщившая, что у неё был похищен автомобиль «ВАЗ – 11730».В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции установили, что автомобиль, об угоне которого сообщила женщина, находится на штрафной стоянке.В дальнейшем правоохранители выяснили, что заявительница несколькими днями ранее, будучи в нетрезвом состоянии и не справившись с управлением, съехала на своем автомобиле в кювет. Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожно-патрульной службы оформили все необходимые документы. Находившаяся на месте 37-летняя местная жительница не отрицала, что за рулем находилась сама. При проверке по базам данных было установлено, что автоледи летом текущего года была лишена водительских прав.Впоследствии, желая избежать ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и без водительского удостоверения, женщина решила сообщить в полицию о вымышленном преступлении.В настоящее время в отношении местной жительницы следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).