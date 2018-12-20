Актриса Алина Алексеева рассказала о трудностях, с которыми
она столкнулась во время работы на съемочной площадке. Премьера третьего сезона сериала Ольга состоялась в начале ноября этого года.
Актриса Алина Алексеева рассказала о трудностях, с которыми
она столкнулась во время работы на съемочной площадке. Премьера третьего сезона сериала "Ольга" состоялась в начале ноября этого года.
Алексеева вспомнила, как они снимали сцену падения с
балкона в одном из эпизодов нового сезона. На улице было очень холодно, и ей
нужно было перебраться с одного балкона на другой. Трюк девушка выполнила сама, во
многом благодаря помощи и советам профессиональных каскадеров. "Сцену снимали с
каскадерами. Сначала меня страховали, когда я начинала забираться с одного
балкона на другой по одеялу– это не декорации, настоящая зима и костюм
Снегурочки, минимально прикрывающий тело", – сообщила она.
Звезда рассказала, что сотрудники съемочной группы привезли маты для падения, но она все равно боялась неудачно упасть
и получить травму. "К дому привезли специальную строительную люльку, на полу
которой уложили маты. Я действительно подтягивалась, поднималась на балкон по
одеялу. А когда Пушкин хватал меня за топик, пытаясь спасти, я падала назад в
люльку. И это было дико страшно, потому что она не такая уж и большая, на полу
маты, но по краям железное ограждение, и я боялась удариться головой", -
передает слова Алины Teleprogramma.pro. Сама актриса осталась
довольна работой и считает, что все "отлично справились".
За время съемок Алексеева очень полюбила
свою героиню и стала понимать, почему она совершает те или иные ее поступки. Артистка
даже наделила ее некоторыми своими чертами характера. Звезда
отметила, что хотя ее персонаж "действует грубовато, но право на счастье имеет". Однако
она не уточнила, как может завершиться история ее героини в телешоу.