Актриса Алина Алексеева рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась во время работы на съемочной площадке. Премьера третьего сезона сериала Ольга состоялась в начале ноября этого года.

Актриса Алина Алексеева рассказала о трудностях, с которымиона столкнулась во время работы на съемочной площадке. Премьера третьего сезона сериала "Ольга" состоялась в начале ноября этого года.Алексеева вспомнила, как они снимали сцену падения сбалкона в одном из эпизодов нового сезона. На улице было очень холодно, и ейнужно было перебраться с одного балкона на другой. Трюк девушка выполнила сама, вомногом благодаря помощи и советам профессиональных каскадеров. "Сцену снимали скаскадерами. Сначала меня страховали, когда я начинала забираться с одногобалкона на другой по одеялу– это не декорации, настоящая зима и костюмСнегурочки, минимально прикрывающий тело", – сообщила она.Звезда рассказала, что сотрудники съемочной группы привезли маты для падения, но она все равно боялась неудачно упастьи получить травму. "К дому привезли специальную строительную люльку, на полукоторой уложили маты. Я действительно подтягивалась, поднималась на балкон поодеялу. А когда Пушкин хватал меня за топик, пытаясь спасти, я падала назад влюльку. И это было дико страшно, потому что она не такая уж и большая, на полуматы, но по краям железное ограждение, и я боялась удариться головой", -передает слова Алины Teleprogramma.pro. Сама актриса осталасьдовольна работой и считает, что все "отлично справились".За время съемок Алексеева очень полюбиласвою героиню и стала понимать, почему она совершает те или иные ее поступки. Артисткадаже наделила ее некоторыми своими чертами характера. Звездаотметила, что хотя ее персонаж "действует грубовато, но право на счастье имеет". Однакоона не уточнила, как может завершиться история ее героини в телешоу.