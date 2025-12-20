Качественная дорога напрямую влияет на имидж города и его туристическую привлекательность.

Во Владимирской области масштабное обновление дорожной сети в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» проходит при активном участии жителей и профессиональных сообществ. В регионе не только обновляют асфальт, но и внедряют высокотехнологичные системы управления трафиком.Так, в Юрьеве-Польском под пристальным вниманием общественности находится ремонт главной городской улицы. Местные активистки, осуществляющие контроль за ходом работ, уверены: качественная дорога напрямую влияет на имидж города и его туристическую привлекательность.Параллельно во Владимирской агломерации запущена интеллектуальная транспортная система (ИТС) для того, чтобы автоматизировать регулирование транспортных потоков. Нововведение уже получило отклик у представителей таксомоторных парков. Поддерживая борьбу с заторами, водители внесли предложение: оптимизировать работу «умных» светофоров в ночные часы. Гибкая настройка оборудования в периоды низкой загрузки дорог позволит сократить время в пути и повысить эффективность перевозок.