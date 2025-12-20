Владимир Путин во время прямой линии сообщил, что проект ВСМ Москва – Казань через Владимирскую область будет реализован. Несмотря на то, что на данный момент, со слов местных властей, он

Владимир Путин во время прямой линии сообщил, что проект ВСМ Москва – Казань через Владимирскую область будет реализован. Несмотря на то, что на данный момент, со слов местных властей, он находится в заморозке. Вот сейчас уже идут проектные работы на линии Москва – Санкт-Петербург и Москва-Казань тоже будет реализована, – подчеркнул президент. Всего на линии