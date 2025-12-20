Изучив опыт других субъектов РФ, парламентарии предложили поднять сумму штрафа до 3 000 рублей.

На заседании комитета по ЖКХ и транспорту городского совета Владимира депутаты выступили с инициативой о существенном ужесточении наказания за безбилетный проезд в общественном транспорте.Как подчеркнул председатель Совета народных депутатов Николай Толбухин, действующие штрафные санкции не пересматривались уже более десяти лет, в то время как число нарушителей за этот период увеличилось на 15%. Основной причиной роста количества «зайцев» специалисты называют переход на бесконтактную систему оплаты через валидаторы.Изучив опыт других субъектов РФ, парламентарии предложили поднять сумму штрафа до 3 000 рублей. Выбор такого размера взыскания обусловлен стоимостью месячного проездного билета, которая в городе составляет 2 900 рублей. По мнению авторов инициативы, установление штрафа выше стоимости проездного на месяц создаст эффективный психологический стимул для пассажиров, делая добросовестную оплату проезда экономически более выгодной и целесообразной, чем риск получить значительное денежное взыскание.