На главной подстанции города Вязники установили современную отечественную систему автоматической защиты электросетей. Проект стоимостью 25 миллионов рублей значительно повысит

На главной подстанции города Вязники установили современную отечественную систему автоматической защиты электросетей. Проект стоимостью 25 миллионов рублей значительно повысит надежность электроснабжения жилых домов и крупных заводов, выпускающих медицинское оборудование и стройматериалы. Об этом сообщили в облправительстве. Специалисты установили два шкафа с цифровыми регистраторами аварий, которые работают на российском программном обеспечении и превосходят старые аналоги по