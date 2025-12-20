Во Владимирской области завершился пилотный сезон федерального спортивного проекта, организованный клубом ВлГУ «Буревестник». Масштабные соревнования объединили более тысячи студентов,

Во Владимирской области завершился пилотный сезон федерального спортивного проекта, организованный клубом ВлГУ «Буревестник». Масштабные соревнования объединили более тысячи студентов, тренеров и болельщиков из шести ведущих вузов региона. Об этом поделились в облправительстве. За медали боролись команды ВлГУ, ВЮИ ФСИН России, КГТУ, Муромского института ВлГУ, Владимирских филиалов РАНХиГС и ПИМУ. Кубки и медали были разыграны по