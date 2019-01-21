Президенту Украины Петру Порошенко палец в рот не клади, дай опрокинуть очередную стопку. Не изменил себе лидер Незалежной и в Виннице, где выступал с проникновенными речами о пользе томоса для украинской церкви. По мнению бывшего премьер-министра страны Николая Азарова, заявления Порошенко направлены лишь на сохранение власти.

Президенту Украины Петру Порошенко палец в рот не клади, дай опрокинутьочередную стопку. Не изменил себе лидер Незалежной и в Виннице, гдевыступал с проникновенными речами о пользе томосадля украинской церкви. По мнению бывшего премьер-министра страныНиколая Азарова, заявления Порошенко направлены лишь на сохранениевласти.Неменее интересно было в Луцке. На выступление в город наавтобусах свезли бюджетников из соседних районов. Как передают Волынскиеновости, обеспечить массовку распорядился губернатор Волынской областиАлександр Савченко.Утром15 января Луцк свезли около 2,5 тысячи человек – школьных учителей,воспитателей детских садов, работников местных предприятий, сообщаютукраинские СМИ. Чтобы скрыть факт подвоза, людей высадили на набережной,после чего они пешком направились в центр, где выступал Порошенко.Несмотря на заготовленную травоядную массовку, которая побоится задать лидеру Незалежной неудобные вопросы, так называемый томос-турне обходится без казусов. В Черкассах мужчина из толпы спросилпрезидента, когда он собирается бороться с коррупцией. Порошенкоотвечать не стал и назвал жителя города "москальским провокатором".Пословам премьер-министра Украины Николая Азарова, теперь любой, ктозадаст президенту неудобный вопрос, рискует прослыть "сепаратистом" и"агентом Москвы". Заявления Порошенко, подчеркнул политик, направленыисключительно на сохранение власти.Схожегомнения придерживается и президент России Владимир Путин. Главароссийского государства уверен, что вся история с созданиемавтокефальной украинской православной церкви и получением томоса о ее независимости нужна для сохранения власти. По словам Путина, межконфессиональный мир в Незалежной приносится в жертву политическим амбициям руководства страны.Выборыпрезидента Украины 2019 пройдут в конце марта. На высший постпретендуют Петр Порошенко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко,комик Владимир Зеленский, бывший председатель фракции "Оппозиционныйблок" в Верховной раде Юрий Бойко и другие.