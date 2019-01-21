Президенту Украины Петру Порошенко палец в рот не клади, дай опрокинуть
очередную стопку. Не изменил себе лидер Незалежной и в Виннице, где
выступал с проникновенными речами о пользе томоса
для украинской церкви. По мнению бывшего премьер-министра страны
Николая Азарова, заявления Порошенко направлены лишь на сохранение
власти.
Президенту Украины Петру Порошенко палец в рот не клади, дай опрокинуть
очередную стопку. Не изменил себе лидер Незалежной и в Виннице, где
выступал с проникновенными речами о пользе томоса
для украинской церкви. По мнению бывшего премьер-министра страны
Николая Азарова, заявления Порошенко направлены лишь на сохранение
власти.
Не
менее интересно было в Луцке. На выступление в город на
автобусах свезли бюджетников из соседних районов. Как передают Волынские
новости, обеспечить массовку распорядился губернатор Волынской области
Александр Савченко.
Утром
15 января Луцк свезли около 2,5 тысячи человек – школьных учителей,
воспитателей детских садов, работников местных предприятий, сообщают
украинские СМИ. Чтобы скрыть факт подвоза, людей высадили на набережной,
после чего они пешком направились в центр, где выступал Порошенко.
Несмотря на заготовленную травоядную массовку, которая побоится задать лидеру Незалежной неудобные вопросы, так называемый томос-тур
не обходится без казусов. В Черкассах мужчина из толпы спросил
президента, когда он собирается бороться с коррупцией. Порошенко
отвечать не стал и назвал жителя города "москальским провокатором".
По
словам премьер-министра Украины Николая Азарова, теперь любой, кто
задаст президенту неудобный вопрос, рискует прослыть "сепаратистом" и
"агентом Москвы". Заявления Порошенко, подчеркнул политик, направлены
исключительно на сохранение власти.
Схожего
мнения придерживается и президент России Владимир Путин. Глава
российского государства уверен, что вся история с созданием
автокефальной украинской православной церкви и получением томоса о ее независимости нужна для сохранения власти. По словам Путина, межконфессиональный мир в Незалежной приносится в жертву политическим амбициям руководства страны.
Выборы
президента Украины 2019 пройдут в конце марта. На высший пост
претендуют Петр Порошенко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко,
комик Владимир Зеленский, бывший председатель фракции "Оппозиционный
блок" в Верховной раде Юрий Бойко и другие.