В совещании принял участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец...

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялось совещание с участием руководителей подразделений по работе с личным составом столичной полиции, где были подведены итоги служебной деятельности за 2018 год и обозначены задачи на предстоящий период.В совещании приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, начальник УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Рубан, председатель совета ветеранов генерал-майор внутренней службы в отставке Виктор Антонов, а также руководящий состав подразделений по работе с личным составом.В ходе совещания были рассмотрены вопросы комплектования, эффективности работы по повышению профессионального уровня подготовленности сотрудников, результатов итоговых проверок, а также обсудили состояние дорожно-транспортной и служебной дисциплины. Кроме того с итоговыми докладами выступили руководители в соответствии с планом совещания.Также за образцовое выполнение служебных обязанностей, высокое профессиональное мастерство и достигнутые успехи в работе состоялось награждение сотрудников.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве