Алла Борисовна – очень верующий и набожный человек человек. Она крестила детей, внуков, сама дважды венчалась. Вот и в храмы приходит часто, делая там щедрые пожертвования.

Алла Борисовна – очень верующий и набожный человек человек. Она крестила детей, внуков, сама дважды венчалась. Вот и в храмы приходит часто, делая там щедрые пожертвования."Выдать бы тебя за богатого человека, и я бы тогда была покойней, пошла бы себе в пустынь, потом в Киев... в Москву, и так бы все ходила", – вздыхала Варя в чеховском "Вишневом саде". Вот и вышла замуж за владельца замка, и теперь ходит по богомольям.На днях Примадонна выбрала для визита Соборный храм святого благоверного Игоря Черниговского, что в подмосковном Переделкино. Он был освящен в 2012 году патриархом Кириллом и с тех пор является любимым у многих звезд, которые живут рядом."Алла Борисовна не первый раз приезжает к нам, – похвастались в божьем доме. – Давно нас поддерживает, помогает финансово, частенько бывает на службах".Правда, в этот раз в храм она приехала не только по велению сердца, но и по делам. "Мы пригласили ее, чтобы обсудить творческий центр, который сейчас открываем с благословения Святейшего патриарха, – рассказали в храме. – Будем записывать диалоги с известными людьми. Одна из них – , она интересуется темой религии, глубоко верит в бога я является невероятно мудрой женщиной, у которой есть чему поучиться".Кроме того, артистка, как выяснил , что давно хотела познакомиться с очень известным в церковных кругах старцем Илием Ноздриным, духовником патриарха Кирилла. Мол, многие известные люди да и простые смертные после встречи с ним стали по другому смотреть на мир, он совершил немало чудес. Ради старца она на время даже оставила дома на хозяйстве молодого мужа – Максима Галкина.