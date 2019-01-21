В торговых центрах столицы злоумышленники организовали оптово-розничную торговлю кроссовками с логотипами известных мировых производителей...

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном использовании товарных знаков", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что в торговых центрах столицы злоумышленники организовали оптово-розничную торговлю кроссовками с логотипами известных мировых производителей. На самом деле данный товар никакого отношения к заявленным продавцами брендам не имел", - рассказала Ирина Волк.Следственным управлением УВД по САО ГУ МВД России г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 180 УК РФ. При обысках в торговых и складских помещениях, а также по местам проживания подозреваемых обнаружено и изъято свыше 4 тысяч пар контрафактной обуви.В отношении пятерых фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк