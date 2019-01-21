Фрейя Зильбер из Барнаула, родившая внука Марка артистке Марии Шукшиной, вновь стала гостьей программы Андрей Малахов. Прямой эфир телеканала Россия 1. Родственники просят девушку вернуться на малую родину и перестать позориться в эфирах ток-шоу.

Фрейя Зильбер из Барнаула, родившая внука Марка артисткеМарии Шукшиной, вновь стала гостьей программы "Андрей Малахов. Прямой эфир"телеканала "Россия 1". Родственники просят девушку вернуться на малую родину иперестать позориться в эфирах ток-шоу.Мать Зильбер Нина Волкова приехала в Москву. Женщина планируетзабрать дочь домой. Она считает, что Фрейе негоже клянчить деньги у семействаШукшиных.Волкова уверена, что Зильбер не справится без поддержки, ейнеобходимо получить профессию, начать зарабатывать самой. Женщина не можетсмирится с тем, что ее наследница опорочила себя и отца ребенка МакараКасаткина на всю страну."Я считаю, что из нее может получиться замечательная мама,что она будет хорошо заботится о Марке, если ей дать такую возможность. Носидеть в Москве, обивать пороги, говорить, что мало денег, потому что негдежить, нужна няня. Я приехала предложить своему ребенку комнату в благоустроеннойквартире, где она может заниматься своим ребенком", – отметила Нина.Зильбер очень холодно встретила родительницу. Фрейя готоваприехать Барнаул погостить, но обременять собой мать и отчима не хочет.Нина связалась с несостоявшимся зятем Макаром Касаткиным потелефону. Молодой мужчина отметил, что готов участвовать в воспитании сына, нотолько без камер, он не хочет становится невольным участником скандальных ток-шоу. Он будет приезжать к Марку, но с одним условием: Зильбер перестанет приходить на передачи.Отметим, что судьба маленького Марка заботит не только НинуВолкову. Продюсер Бари Алибасов, который недавно стал мужем актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной,готов принять правнука супруги на воспитание. По словам ведущего АндреяМалахова, шоумен и артистка готовы стать родителями мальчику.