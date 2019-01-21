Недавно завершивший спортивную карьеру биатлонист Антон Шипулин решил стать политиком. Олимпийский чемпион объявил о желании баллотироваться в Государственную думу.

Недавно завершивший спортивную карьеру биатлонист Антон Шипулин решил стать политиком. Олимпийский чемпион объявил о желании баллотироваться в Государственную думу."Я принял решение о том, что буду участвовать в праймериз "Единой России", которые пройдут в мае. Если заручусь поддержкой избирателей, то в сентябре приму участие в довыборах в Государственную думу", — приводит слова Антона Шипулина ura.news.Также Антон Шипулин заявил, что завершение карьеры не связано с желанием стать политиком. "Предложение попробовать себя на выборах поступило мне через несколько дней после пресс-конференции, на которой я объявил об уходе из большого спорта".