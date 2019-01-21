В центральном матче очередного игрового дня женских соревнований Открытого чемпионата Австралии встречались два бумажных фаворита: первая ракетка мира румынка Симона Халеп встречалась с Сереной Уильямс. Победила американка в трех сетах.

В центральном матче очередного игрового дня женских соревнований Открытого чемпионата Австралии встречались два "бумажных" фаворита: первая ракетка мира румынка Симона Халеп встречалась с Сереной Уильямс. Победила американка в трех сетах.Уильямс-младшая сразу же обозначила свои претензии на этот матч: первая партия завершилась с разгромным счетом 6:1 в пользу Серены. Мало того, второй сет начался брейком в исполнении темнокожей спортсменки, но тут уже пришло время Халеп показывать характер.Румынка не только буквально тут же "вернула должок", но и сумела сделать еще один, уже победный для себя брейк – 6:4 в ее пользу во втором сете. Третья партия до счета 3:3 шла в равной борьбе, каждая из теннисисток брала свою подачу. Но брейк, который в этот момент сумела сделать Вильямс, первая ракетка мира отыграть уже не сумела – 6:4 – победа Серены.Еще одна игра четвертого круга первого в сезоне турнира "Большого шлема" между двумя экс-чемпионками Уимблдона завершилась победой чешки Петры Квилтовой ("посев" №7) над испанкой Гарбинье Мугурусой (№18) – 6:3, 6:1.