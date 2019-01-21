В широкий прокат выходит фильм BEEF: русский хип-хоп режиссера ромы Жигана. Это уникальное исследование российского хип-хопа с самыми яркими его представителями. В съемках приняли участие Баста, Каста, Тимати, Oxxxymiron и многие другие.

21 января в кинотеатре "Октябрь" состоится премьера фильма "BEEF: русский хип-хоп".Это уникальное исследование российского хип-хопа с самыми яркими его представителями. Среди них известные музыканты, продюсеры, танцоры, битбоксеры, диджеи, уличные художники. Те, кто были первопроходцами, и те, кто сегодня создают тренды в музыке. Они стали кумирами, их видеоклипы собирают миллионы просмотров.Картина покажет весь путь русского хип-хопа от андеграундных выступлений и квартирников до огромных стадионов. Зрители заглянут за кулисы русского рэпа и увидят все конфликты и столкновения, поймут истинный облик жанра и ответят для себя на вопрос, как хип-хоп завоевал сердца современного поколения и стал музыкой номер один.В съемках фильма приняли участие Баста, Каста, Тимати, Oxxxymiron, Скриптонит, Децл, Шеff, Лигалайз, Птаха, Гуф, L’one, ST, Кrec, Каспийский груз, Big Russian Boss, Ресторатор, Noiz MC, Вахтанг, Da Boogie Crew и многие другие.Фильм снимался без малого семь лет. В 2011 году режиссер Рома Жиган взял камеру и поехал разговаривать со своими друзьями-рэперами. Некоторые из них за этот период успели возглавить все мыслимые хит-парады. Чтобы снять L’one, потребовался целый год — настолько не совпадали графики съемочной группы и артиста.Некоторых артистов снимали несколько раз. Например, Тимати отсняли на студии звукозаписи Black Star, а затем на концертах в Минске, Москве и Израиле. В фильме можно увидеть, как спустя время поменялся его взгляд на те или иные вещи.Режиссер Рома Жиган говорит:"Посмотрев это кино, вы заговорите с современным поколением на одном языке".В съемках принял участие легендарный рэпер COOLIO и обладатель статуэтки Grammy Larry Sanders (L.V.). Дуэт музыкантов с песней Gangsta's Paradise в середине 90-х годов произвел эффект разорвавшейся бомбы. Многие увлеклись этим стилем именно благодаря этой композиции.