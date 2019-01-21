Снимок отдыхающей в Париже Яны Рудковской вызвал ажиотаж среди подписчиков ее микроблога. Поклонники решили, что продюсер беременна – и удивились, что Яне так долго удавалось скрывать свое положение.

Снимок отдыхающей в Париже Яны Рудковской вызвал ажиотажсреди подписчиков ее микроблога. Поклонники решили, что продюсер беременна – иудивились, что Яне так долго удавалось скрывать свое положение.Завтрак на фоне тихого парижского пейзажа вызвал целую бурюв Instagram Рудковской.Дотошные фанаты разглядели у нее на снимке округлившийся живот. Беременностьизвестного продюсера сразу же стала темой номер 1 для обсуждения."Наверное, это потому, что все Ваши подписчики ждут отВас такой же красивой и похожей на Вас дочурки", "А Вы хотите еще ребенка?Если хотите, то кого: мальчика или девочку?", "Значит, надозабеременеть и родить еще одного фигуриста или фигуристку…", "Тожеподумала, что вы в положении", "Будто беременная", – наперебой писалипод снимком поклонники.Некоторые комментаторы сразу выказали предположения, что этопросто неудачный ракурс. Они пытались объяснить оппонентам, что на другихнедавних фотографиях никакого живота не видно. Однако сторонников конспирологииубедить не удавалось: те утверждали, что Рудковская просто хорошо скрывает беременность.В конце концов не выдержала сама . "Первыйраз в истории мою вторую руку, держащую плед, принимают за животик 9 месяцев),который на всех предыдущих видео в упор не видно", – написала продюсер.Только после этого споры утихли, пишетНапомним, что супруг Рудковской, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, недавно перенес операцию. Ему удалили грыжу, которая сдавливала нерв в шейном отделе позвоночника. Симптомы болезни проявились у фигуриста еще в 2018 году, но он долго не ложился на стол хирургов, не желая оставлять свое ледовое шоу. И только во время перерыва в выступлениях Плющенко решил заняться здоровьем.Яна сообщила, что ее супруг откатал 30 шоу в Москве и Санкт-Петербурге. Фигуриста постоянно беспокоили боли в шейном отделе позвоночника, поскольку на всех шоу он выполнял тройные прыжки и элементы ультра-си класса, заявила Рудковская.