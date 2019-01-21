Бывшая участница скандального реалити-шоу Маргарита
Овсянникова рассказала о своем опыте участия в телепроекте. Звезда призналась,
что не жалеет об уходе из Дома-2.
Бывшая участница скандального реалити-шоу Маргарита
Овсянникова рассказала о своем опыте участия в телепроекте. Звезда призналась,
что не жалеет об уходе из "Дома-2".
После того как Маргарита покинула проект, она
перестала чувствовать на себе давление телекамер. Она отметила, что если создатели
шоу вели себя приветливо и дружелюбно, то сами герои – это бездарные мошенники, которые
пришли на площадку для того, чтобы прославиться.
"Организаторы относились ко мне доброжелательно, а
коллектив подобрался отвратительный. Жулик на мошеннике сидит, и бездельникам
помогает. Безголосые песни поют, а безногие танцуют. Настоящий библейский
содом. Но что поделать, если зрителю нравится трэш. О том, что ушла с проекта
не жалею. Мне в принципе не свойственно жалеть о чем-то", – передает слова звезды
"" .
Овсянникова также опровергла слухи о больших суммах, которые
получают участники за съемки в реалити-шоу. Маргарита утверждает, что средний
гонорар героя чуть больше зарплаты чиновника из провинции.
"Если взять зарплаты в провинции, откуда родом Саша
Черно, то ее гонорар несомненно больше тамошнего среднего чиновника. Ребятам
кажется, что они действительно получают много. Отсюда и слухи о баснословных
доходах участников. Хотя огромные зарплаты – это скорее миф", – пояснила
исполнительница.
Журналисты не могли обойти стороной и непростое прошлое женщины. Известно,
что раньше Овсянникова оказывала эскорт-услуги состоятельным людям. Сама бывшая участница телепроекта отказала
комментировать громкое заявление и назвала этот период в своей жизни "пустяком", за
который она "не будет оправдываться".
На данный момент звезда "" активно занимается музыкальной
карьерой и планирует снять несколько клипов в ближайшее время. Маргарита также любит радовать своих поклонников новыми откровенными снимками. "Если есть,
чем похвастаться, почему это надо скрывать?", – заявила она.