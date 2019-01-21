Бывшая участница скандального реалити-шоу Маргарита Овсянникова рассказала о своем опыте участия в телепроекте. Звезда призналась, что не жалеет об уходе из Дома-2.

Бывшая участница скандального реалити-шоу МаргаритаОвсянникова рассказала о своем опыте участия в телепроекте. Звезда призналась,что не жалеет об уходе из "Дома-2".После того как Маргарита покинула проект, онаперестала чувствовать на себе давление телекамер. Она отметила, что если создателишоу вели себя приветливо и дружелюбно, то сами герои – это бездарные мошенники, которыепришли на площадку для того, чтобы прославиться."Организаторы относились ко мне доброжелательно, аколлектив подобрался отвратительный. Жулик на мошеннике сидит, и бездельникампомогает. Безголосые песни поют, а безногие танцуют. Настоящий библейскийсодом. Но что поделать, если зрителю нравится трэш. О том, что ушла с проектане жалею. Мне в принципе не свойственно жалеть о чем-то", – передает слова звезды"" .Овсянникова также опровергла слухи о больших суммах, которыеполучают участники за съемки в реалити-шоу. Маргарита утверждает, что среднийгонорар героя чуть больше зарплаты чиновника из провинции."Если взять зарплаты в провинции, откуда родом СашаЧерно, то ее гонорар несомненно больше тамошнего среднего чиновника. Ребятамкажется, что они действительно получают много. Отсюда и слухи о баснословныхдоходах участников. Хотя огромные зарплаты – это скорее миф", – пояснилаисполнительница.Журналисты не могли обойти стороной и непростое прошлое женщины. Известно,что раньше Овсянникова оказывала эскорт-услуги состоятельным людям. Сама бывшая участница телепроекта отказалакомментировать громкое заявление и назвала этот период в своей жизни "пустяком", закоторый она "не будет оправдываться".На данный момент звезда "" активно занимается музыкальнойкарьерой и планирует снять несколько клипов в ближайшее время. Маргарита также любит радовать своих поклонников новыми откровенными снимками. "Если есть,чем похвастаться, почему это надо скрывать?", – заявила она.