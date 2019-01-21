ДТП в с разливом нефтепродуктов. Утром 19 января на 327 километре федеральной автодороге М-7 «Волга» произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Одним из них оказалась автоцистерна, из которой в результате ДТП произошла утечка нефтепродуктов.

ДТП в с разливом нефтепродуктов. Утром 19 января на 327 километре федеральной автодороге М-7 Волга произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Одним из них оказалась автоцистерна, из которой в результате ДТП произошла утечка нефтепродуктов. По имеющийся, у нас информации разлитым на дорожное полотно веществом оказался битум. В результате, пришлось сливать остатки нефтепродукта в кювет, поскольку целостность емкости пострадала и продолжать движение с битумом автомобиль не мог. Впоследствии застывший битум должны убрать из кювета. Заниматься этим, скорее всего, будут дорожники. Пока ответа от пресс-службы управления федеральной трассы мы не получили. Так же пока неясно, откуда и куда передвигалась цистерна с нефтепродуктом. Известно только, что номера у машины соседнего с нами - Нижегородского региона. Остается только добавить, что в результате этой аварии никто не пострадал.