Малый ракетный корабль Орехово-Зуево провел учебную дуэль с фронтовым бомбардировщиком Су-24. Боевой самолет должен был сбросить бомбы на МРК, а тот, в свою очередь, - обнаружить противника и отразить его атаку.

Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" провел учебную дуэль с фронтовым бомбардировщиком Су-24. Боевой самолет должен был сбросить бомбы на МРК, а тот, в свою очередь, — обнаружить противника и отразить его атаку, сообщает пресс-служба Минобороны России.Учебная дуэль – часть подготовки МРК "Орехово-Зуево" к самостоятельному выходу в море. Также в рамках этой тренировки малый ракетный корабль обстреляет цели, имитирующие вражеское судно и морскую мину, из артиллерийской установки. Основное вооружение, ракетный комплекс "Калибр-НК", "Орехово-Зуево" уже испытал.Напомним, малый ракетный корабль сошел со стапелей Зеленодольского судостроительного завода. В декабре 2018 года его передали Черноморскому флоту. "Орехово-Зуево" относится к проекту 21631. Это небольшие корабли класса "река-море": водоизмещение — около 1 тысячи тонн, длина – 75 метров, экипаж – 50 человек.МРК вооружен 8 универсальными ракетами "Калибр-НК". Кроме того, на нем установлены 100-миллиметровая пушка А-190, артиллерийская установка "Дуэт" с двумя 6-ствольными орудиями и ЗРК ближнего радиуса действия "Гибка".