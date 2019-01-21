Филипп Кирокоров станет ведущим нового шоу под названием Пригласите на свадьбу. Проект, как сообщается, стартует на телеканале Россия 1. Наблюдатели предполагают, что артист в итоге сам женится.

Филипп Кирокоров станет ведущим нового шоу под названием"Пригласите на свадьбу". Проект, как сообщается, стартует нателеканале "Россия 1". Наблюдатели предполагают, что артист в итогесам женится.Идея нового шоу позаимствована командой с участием Киркоровау организаторов конкурса "Свадьба в подарок", который уже не первыйгод проходит в Ульяновской области. В нем участвуют 7 пар, подавших заявление вЗАГС и мечтавших отпраздновать свадебное торжество на "пять с плюсом".Победитель получает в подарок весь пакет свадебных услуг, остальные участники,благодаря спонсорам, тоже внакладе не остаются.Похожий проект, который вот-вот стартует на телеканале"Россия 1", может оказаться интересным. Во всяком случае, любопытнобудет посмотреть, как Филипп Киркоров будет преображаться из свахи в тамаду иобратно."Главное, чтобы эта передача не превратилась в шоу"Давай поженимся". Потому что данный формат уже давно превратили вкакой-то ужас", – сказал в интервью Дням.Ру член экспертного совета поразвитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Эксперт отметил, что проект, который был запущен вУльяновске и понравился , собрал в Сети очень неплохие отзывы. В то жевремя, всем известно, во что российское ТВ сегодня может превратить самыйудачный формат – этого и опасается Манукян.По словам эксперта, у этого шоу может быть и еще одинположительный эффект – лично для . Манукян надеется на чудо: онпредполагает, что Филипп Киркоров настолько проникнется духом этого проекта,что и сам, в конце концов, женится.