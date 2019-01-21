Филипп Кирокоров станет ведущим нового шоу под названием
Пригласите на свадьбу. Проект, как сообщается, стартует на
телеканале Россия 1. Наблюдатели предполагают, что артист в итоге
сам женится.
Филипп Кирокоров станет ведущим нового шоу под названием
"Пригласите на свадьбу". Проект, как сообщается, стартует на
телеканале "Россия 1". Наблюдатели предполагают, что артист в итоге
сам женится.
Идея нового шоу позаимствована командой с участием Киркорова
у организаторов конкурса "Свадьба в подарок", который уже не первый
год проходит в Ульяновской области. В нем участвуют 7 пар, подавших заявление в
ЗАГС и мечтавших отпраздновать свадебное торжество на "пять с плюсом".
Победитель получает в подарок весь пакет свадебных услуг, остальные участники,
благодаря спонсорам, тоже внакладе не остаются.
Похожий проект, который вот-вот стартует на телеканале
"Россия 1", может оказаться интересным. Во всяком случае, любопытно
будет посмотреть, как Филипп Киркоров будет преображаться из свахи в тамаду и
обратно.
"Главное, чтобы эта передача не превратилась в шоу
"Давай поженимся". Потому что данный формат уже давно превратили в
какой-то ужас", – сказал в интервью Дням.Ру член экспертного совета по
развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Эксперт отметил, что проект, который был запущен в
Ульяновске и понравился , собрал в Сети очень неплохие отзывы. В то же
время, всем известно, во что российское ТВ сегодня может превратить самый
удачный формат – этого и опасается Манукян.
По словам эксперта, у этого шоу может быть и еще один
положительный эффект – лично для . Манукян надеется на чудо: он
предполагает, что Филипп Киркоров настолько проникнется духом этого проекта,
что и сам, в конце концов, женится.