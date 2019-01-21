Перед судом предстанет адвокат. Но не в роли защитника, а в роли подсудимого. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере при оказании юридических услуг. По версии следствия, в марте прошлого года адвоката попросили защищать в суде мужчину, которого обвиняли в совершении развратных действий в отношении малолетних в Интернете. В результате, адвокат взялся за дело, обещал помочь и даже больше: уверил клиента, что за денежное вознаграждение ему на этапе следствия сделают такие заключения, которые в суде помогут избежать строгого наказания. За свою помощь адвокат запросил более 2 миллионов рублей.

Перед судом предстанет адвокат. Но не в роли защитника, а в роли подсудимого. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере при оказании юридических услуг. По версии следствия, в марте прошлого года адвоката попросили защищать в суде мужчину, которого обвиняли в совершении развратных действий в отношении малолетних в Интернете. В результате, адвокат взялся за дело, обещал помочь и даже больше: уверил клиента, что за денежное вознаграждение ему на этапе следствия сделают такие заключения, которые в суде помогут избежать строгого наказания. За свою помощь адвокат запросил более 2 миллионов рублей. В результате, клиент решил пойти к правоохранителям и рассказать о деятельности своего участливого адвоката. Правозащитника задержали, когда клиент передавал ему очередной гонорар за помощь, размером в 300 тысяч рублей. Адвокат свою вину признал. И вернул клиенту 2 миллиона 400 тысяч рублей. Для того, чтобы рассчитаться, правозащитнику в итоге пришлось продать свою квартиру.