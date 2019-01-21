Порядок навели, занавески постирали. Речь идет о скандально известной Струнинской больнице.

Порядок навели, занавески постирали. Речь идет о скандально известной Струнинской больнице. Напомню, до конца 18-го года по поручению Президента там должны были закончить капремонт, но в сроки не уложились. В минувшие выходные чиновники, медперсонал и волонтеры вышли на субботник. В работах по благоустройству приняла участие и врио первого заместителя Губернатора Марина Чекунова. Напомним, именно она предложила врачам убраться, хотя медики от встречи с кураторами социальной сферы региона ждали несколько иных решений. И высказывание Марины Чекуновой получило широкий резонанс даже в федеральных СМИ .Марина Чекунова, врио первого вице-губернатора по социальной политике:- Надо посмотреть еще и на себя. Занавесочки на окнах: как они висят, какой чистоты они. Когда мылись окна последний раз? Как моются полы, есть ли бахилы? Если нужны бесплатные бахилы, давайте мы вас обеспечим бесплатными бахилами.- Вряд ли от этого будет легче. Вы не о том говорите!- А о чем?- Это когда уже есть возможность прийти, чтобы обслужили, тогда все будет нормально. Но вы сделайте ремонт. Тогда нам стыдно будет повесить грязные занавески, если у нас не будет такого потолка.- Я согласна! Ну вот сейчас проходит обследование этого здания.- Ну вот оно пройдет, и тогда будем говорить после этого обследования.И вот чиновники вместе с врачами и волонтёрами взяли в руки тряпки и пошли мыть полы и красить стены. Участники субботника организовали уборку помещений поликлиники, обновили информационные стенды, провели работы по благоустройству вестибюля, регистратуры, кабинетов врачей, холлов и коридоров. Благодаря этому пациенты теперь смогут ждать реконструкцию здания в более или менее человеческих условиях.Марина Чекунова, врио первого вице-губернатора по социальной политике: "Есть определённые действия, которые мы должны и обязаны сделать, вот эти действия, которые привели к такому состоянию поликлиники, предыдущее руководство департамента здравоохранения не делало, и их нога сюда не ступала, а мы приехали и хотим поработать, и кисточка здесь не при чём".Алексей Мозалёв, директор Областного департамента здравоохранения: "Это первый шаг, который не внесёт изменений, серьёзных изменений во всю систему здравоохранения области, но это тот необходимый шаг, который мы должны сделать навстречу пациентам, чтобы показать, что даже небольшое желание, но от чистого сердца может многое что изменить".Остается добавить, здание поликлиники в Струнино было построено в 20-х годах прошлого века. Капитальный ремонт ни разу не проводился. Департамент здравоохранения ожидает заключения экспертов. Если оно будет положительным, ремонт планируют начать незамедлительно и завершить уже в этом году.