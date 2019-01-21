Сеть взбудоражила новость о том, что Бред Питт закрутил
роман с Шарлиз Терон. Пока интернет-обыватели обсуждают достоверная ли это
информация, блогер Лена Миро рассказала, почему это может быть правдой.
Сеть взбудоражила новость о том, что Бред Питт закрутил
роман с Шарлиз Терон. Пока интернет-обыватели обсуждают достоверная ли это
информация, блогер Лена Миро рассказала, почему это может быть правдой.
По словам обозревательницы, Шарлиз Терон копия экс-супруги
Питта – Анджелины Джоли, точнее – это женщины одного типа, который можно характеризовать
двумя словами: "депрессивная психопатка". Именно эмоциональная нестабильность цепляет
Брэда.
Лена отмечает, что у Анжелины и Шарлиз много общего. "Обе -
голливудские звезды категории "А". И той, и другой – 43 года. У актрис похожи
не только черты лица (точеный, вздернутый носик, пухлые губы, высокие скулы,
уверенный подбородок, зеленоватые глаза и одинаковая форма бровей), но и
выражение". У Терон и Джоли – один и тот же (Н-образный) тип фигуры: невнятная
талия, довольно большая от природы грудь и длинные, стройные ноги. Обе – еще и
сутулые", – заметила Лена в личном ЖЖ.
Также обозревательница добавила, что Шарлиз и Джоли усыновляли
детей, с воспитанием которых, по ее мнению, потерпели фиаско. "Думаю, так они пытаются убежать от проблем собственной
нестабильной психики. Однако убежать не получается. Зато получается другое:
испортить психику детям", – высказалась Миро.
Она напомнила читателям, что дочь
Анжелины и Брэда Шайло испытывает проблемы с самоидентификацией – девочка носит
только мальчиковую одежду и короткие стрижки. С похожей проблемой столкнулся
сын Шарлиз Джексон – малыш носит платья и юбки и считает себя девчонкой.
"Неудивительно, что актрисы друг друга терпеть не могут: они
же очень похожи и, как мне кажется, ни одна из них не любит и не принимает
себя. Не принимая себя, как можно принять женщину, которая является практически
твоей копией?" – задала риторический вопрос Лена Миро.