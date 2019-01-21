Сеть взбудоражила новость о том, что Бред Питт закрутил роман с Шарлиз Терон. Пока интернет-обыватели обсуждают достоверная ли это информация, блогер Лена Миро рассказала, почему это может быть правдой.

Сеть взбудоражила новость о том, что Бред Питт закрутилроман с Шарлиз Терон. Пока интернет-обыватели обсуждают достоверная ли этоинформация, блогер Лена Миро рассказала, почему это может быть правдой.По словам обозревательницы, Шарлиз Терон копия экс-супругиПитта – Анджелины Джоли, точнее – это женщины одного типа, который можно характеризоватьдвумя словами: "депрессивная психопатка". Именно эмоциональная нестабильность цепляетБрэда.Лена отмечает, что у Анжелины и Шарлиз много общего. "Обе -голливудские звезды категории "А". И той, и другой – 43 года. У актрис похожине только черты лица (точеный, вздернутый носик, пухлые губы, высокие скулы,уверенный подбородок, зеленоватые глаза и одинаковая форма бровей), но ивыражение". У Терон и Джоли – один и тот же (Н-образный) тип фигуры: невнятнаяталия, довольно большая от природы грудь и длинные, стройные ноги. Обе – еще исутулые", – заметила Лена в личном ЖЖ.Также обозревательница добавила, что Шарлиз и Джоли усыновлялидетей, с воспитанием которых, по ее мнению, потерпели фиаско. "Думаю, так они пытаются убежать от проблем собственнойнестабильной психики. Однако убежать не получается. Зато получается другое:испортить психику детям", – высказалась Миро.Она напомнила читателям, что дочьАнжелины и Брэда Шайло испытывает проблемы с самоидентификацией – девочка носиттолько мальчиковую одежду и короткие стрижки. С похожей проблемой столкнулсясын Шарлиз Джексон – малыш носит платья и юбки и считает себя девчонкой."Неудивительно, что актрисы друг друга терпеть не могут: ониже очень похожи и, как мне кажется, ни одна из них не любит и не принимаетсебя. Не принимая себя, как можно принять женщину, которая является практическитвоей копией?" – задала риторический вопрос Лена Миро.