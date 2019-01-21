На эти цели в январе направили 608 миллионов рублей

На эти цели в январе направили 608 миллионов рублейПочти 500 тысяч жителей Владимирской области получают различные выплаты и пособия. Это почти треть всего населения региона.С начала года размеры ежемесячных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, семьям с детьми и получателям других соцпособий подняли на 5%. На их выплату в январе направили 608 миллионов рублей.А по итогам 2018 года на предоставление мер соцподдержки выделили 7,3 миллиарда рублей. 114 тысяч человек стали получателями детских пособий, 52 тысячи семей – получатели жилищной субсидии, 300 тысяч жителей области ежемесячно получают компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг.