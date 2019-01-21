Королеве Великобритании Елизавете II, которой в апреле исполняется 93 года, готовят замену. Вслед за ней британский трон займет ее сын, принц Чарльз Уэльский. Однако ему уже исполнилось 70 лет – так что реальный кандидат на престол его наследник, принц Уильям. Наблюдатели заметили, что герцога Кембриджского уже готовят к этой роли.

Королеве Великобритании Елизавете II, которой в апрелеисполняется 93 года, готовят замену. Вслед за ней британский трон займет еесын, принц Чарльз Уэльский. Однако ему уже исполнилось 70 лет – так чтореальный кандидат на престол его наследник, принц Уильям. Наблюдатели заметили,что герцога Кембриджского уже готовят к этой роли.Принц Уильям все чаще принимает участие в тайных совещаниях поуправлению делами герцогства. Впервые он побывал на этом собрании в 2011 году, в2017-м – дважды. А за последние четыре месяца герцог Кембриджский уже посетилзаседания трижды.Первый наследник короны – принц Чарльз – и сам уже отметил70-летний юбилей. Когда именно он займет трон, неизвестно – но в силу очевидныхпричин его царствование долго не продлится. В королевской семье это понимают -так что старшего внука заранее готовят к тому, чтобы стать королем. По подсчетамжуроналистов, 36-летний внук Елизаветы II станет монархом Англии не позднее60-ти лет.Впрочем, и до восшествия на британский престолприобретет немало. Когда будет коронован принц Чарльз, то Уильям, как первый вочереди на трон, станет первым пэром королевства Англия и получит титул герцогаКорнуолльского. Вдобавок к званию принц получит целое герцогство, которымсейчас владеет принц Чарльз. Эти земли оцениваются в 1 миллиард фунтов стерлинговА доход от них за последний год составил около 20,5 миллиона фунтов.Еще одним признаком того, что уже готовится ккоролевской роли, считают следующий факт: герцог Кембриджский оставил своюдолжность пилота санитарной авиации. Ведь теперь постоянное участие принца Уильяма вгосударственных делах становится все более важным, – пишет DailyStar.