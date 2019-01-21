Королеве Великобритании Елизавете II, которой в апреле
исполняется 93 года, готовят замену. Вслед за ней британский трон займет ее
сын, принц Чарльз Уэльский. Однако ему уже исполнилось 70 лет – так что
реальный кандидат на престол его наследник, принц Уильям. Наблюдатели заметили,
что герцога Кембриджского уже готовят к этой роли.
Королеве Великобритании Елизавете II, которой в апреле
исполняется 93 года, готовят замену. Вслед за ней британский трон займет ее
сын, принц Чарльз Уэльский. Однако ему уже исполнилось 70 лет – так что
реальный кандидат на престол его наследник, принц Уильям. Наблюдатели заметили,
что герцога Кембриджского уже готовят к этой роли.
Принц Уильям все чаще принимает участие в тайных совещаниях по
управлению делами герцогства. Впервые он побывал на этом собрании в 2011 году, в
2017-м – дважды. А за последние четыре месяца герцог Кембриджский уже посетил
заседания трижды.
Первый наследник короны – принц Чарльз – и сам уже отметил
70-летний юбилей. Когда именно он займет трон, неизвестно – но в силу очевидных
причин его царствование долго не продлится. В королевской семье это понимают -
так что старшего внука заранее готовят к тому, чтобы стать королем. По подсчетам
журоналистов, 36-летний внук Елизаветы II станет монархом Англии не позднее
60-ти лет.
Впрочем, и до восшествия на британский престол
приобретет немало. Когда будет коронован принц Чарльз, то Уильям, как первый в
очереди на трон, станет первым пэром королевства Англия и получит титул герцога
Корнуолльского. Вдобавок к званию принц получит целое герцогство, которым
сейчас владеет принц Чарльз. Эти земли оцениваются в 1 миллиард фунтов стерлингов
А доход от них за последний год составил около 20,5 миллиона фунтов.
Еще одним признаком того, что уже готовится к
королевской роли, считают следующий факт: герцог Кембриджский оставил свою
должность пилота санитарной авиации. Ведь теперь постоянное участие принца Уильяма в
государственных делах становится все более важным, – пишет DailyStar.