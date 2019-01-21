Телеведущая рассказала, что ее дочь Полина решила сменить
фамилию. Новость Дана Борисова сообщила в своем Instagram.
Телеведущая рассказала, что ее дочь Полина решила сменить
фамилию. Новость Дана Борисова сообщила в своем Instagram.
В минувшее воскресенье, 20 января, звезда опубликовала совместный снимок с наследницей. В подписи к фотографии телеведущая заявила, что Полина решила взять фамилию матери. Сначала девочка сменила фамилию в своем микроблоге, после чего попросила родительницу помочь ей сделать это официально. поддержала выбор наследницы.
"Кстати, вы обратили внимание, что дочка поменяла фамилию с
Аксеновой на Борисову? Она просит помочь ей сделать это не только в названии
аккаунта, но и в паспортном столе по закону", – поделилась она.
Сначала Полина носила фамилию отца – Максима Аксенова. Известно, что телеведущая находится в напряженных отношениях с бывшим супругом. В прошлом мужчина настаивал
на том, чтобы дочь жила вместе с ним и даже пытался лишить звезду
родительских прав.
Недавно приняла участие в съемках телепередачи
"Давай поженимся". Шоу она покинула в компании 37-летнего банкира Владимира. Позднее
ведущая рассказала, что продолжила общение с мужчиной и даже убедилась в его честности
и порядочности: поклонник предъявил ей справку о своих истинных доходах.