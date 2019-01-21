Телеведущая рассказала, что ее дочь Полина решила сменить фамилию. Новость Дана Борисова сообщила в своем Instagram.

Телеведущая рассказала, что ее дочь Полина решила сменитьфамилию. Новость Дана Борисова сообщила в своем Instagram.В минувшее воскресенье, 20 января, звезда опубликовала совместный снимок с наследницей. В подписи к фотографии телеведущая заявила, что Полина решила взять фамилию матери. Сначала девочка сменила фамилию в своем микроблоге, после чего попросила родительницу помочь ей сделать это официально. поддержала выбор наследницы."Кстати, вы обратили внимание, что дочка поменяла фамилию сАксеновой на Борисову? Она просит помочь ей сделать это не только в названииаккаунта, но и в паспортном столе по закону", – поделилась она.Сначала Полина носила фамилию отца – Максима Аксенова. Известно, что телеведущая находится в напряженных отношениях с бывшим супругом. В прошлом мужчина настаивална том, чтобы дочь жила вместе с ним и даже пытался лишить звездуродительских прав.Недавно приняла участие в съемках телепередачи"Давай поженимся". Шоу она покинула в компании 37-летнего банкира Владимира. Позднееведущая рассказала, что продолжила общение с мужчиной и даже убедилась в его честностии порядочности: поклонник предъявил ей справку о своих истинных доходах.