Соберем галерею памяти вместе. С таким призывом к жителям города обращаются военные комиссариаты. Речь идет об информации об участниках Великой Отечественной войны. В главном храме Вооруженных Сил России планируется разместить интерактивную экспозицию с базой данных об участниках сражений. По периметру храмового комплекса построят галерею «Дорога памяти», где будут представлены имена и фотографии участников сражений. Посетители галереи смогут по фамилии, году рождения, призыва, другой информации найти фотографию и справку об участниках войны.

Соберем галерею памяти вместе. С таким призывом к жителям города обращаются военные комиссариаты. Речь идет об информации об участниках Великой Отечественной войны. В главном храме Вооруженных Сил России планируется разместить интерактивную экспозицию с базой данных об участниках сражений. По периметру храмового комплекса построят галерею Дорога памяти, где будут представлены имена и фотографии участников сражений. Посетители галереи смогут по фамилии, году рождения, призыва, другой информации найти фотографию и справку об участниках войны. В настоящее время ведется работа по поиску и систематизации материалов, которые лягут в основу экспозиции. Районные военные комиссариаты просят жителей города оказать содействие и до 1 февраля 2019 года принести имеющиеся в семейном архиве фотографии родственников, которые погибли на полях сражения ВОВ, а также ныне здравствующих участников и инвалидов и тех, кто остался во Владимире после окончание боевых действий.