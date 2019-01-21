В Сети продолжается заочная дискуссия главы Роснано Анатолия Чубайса со своими оппонентами. Сначала это был телеведущий Владимир Соловьев, теперь Чубайс вступил в полемику с Марией Захаровой.

В Сети продолжается заочная дискуссия главы"Роснано" Анатолия Чубайса со своими оппонентами. Сначала это былтелеведущий Владимир Соловьев, теперь Чубайс вступил в полемику с МариейЗахаровой.Официальный представитель МИДа поинтересовалась у Чубайса,почему значительная часть населения страны живет бедно. "Хотелось быузнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства итоп-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее",– написала Захарова у себя в Facebook,завершив свой пост фразой: "Жду ответа, как ваучер члена кабинета".Чубайс не заставил себя долго ждать и разразился пространнымответом. Глава "Роснано" и бывший правительственный чиновник, напомнил,что в 1991 году, когда он с командой Егора Гайдара начал реформироватьэкономику, средняя зарплата была около 12 долларов в месяц, магазины стояли пустыми,частнопредпринимательская деятельность была преступлением, годовое падениеэкономики приближалось к 12%, а реальная инфляция была более 100%.Затем он традиционно похвалил команду младореформаторов,которая создала рыночную экономику, возродила частную собственность и построиласистему государственной власти. "Мне, уважаемая Мария Владимировна,довелось работать в четырех или пяти составах правительства, но ни в одном изних не было принято оскорблять и призывать к ответу предшественников. Также небыло принято срываться на популистскую риторику и заменять серьезный разговордворовыми аргументами", – обратился к Захаровой Чубайс.Напомним, что скандал начался после выступления главы"Роснано" на Гайдаровском форуме, где он назвал Россию одним изнаиболее энергорасточительных государств мира. За это Чубайс сначала подвергалсякритике со стороны телеведущего Владимира Соловьева, который заявил, что глава"Роснано" ни черта не понимает, подчеркнув, жители России потребляют меньшересурсов, чем представители других стран.Чубайс ответил, что Соловьевперепутал статистические показатели, предложил ему обтереться и подучитьматчасть. Оказалось, что ведущий перепутал показатели электровооруженности иэнергоемкости. После этого в заочную дискуссию вступила официальныйпредставитель МИД Мария Захарова.