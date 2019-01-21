Депутаты и сенаторы от Единой России подают в Министерство
труда и социальной защиты заявления об отказе от пенсионных надбавок. С таким
предложением в прошлом году выступил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак,
он же стал одним из первых, подавших соответствующее заявление.
Депутаты и сенаторы от "Единой России" подают в Министерство
труда и социальной защиты заявления об отказе от пенсионных надбавок. С таким
предложением в прошлом году выступил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак,
он же стал одним из первых, подавших соответствующее заявление.
К Турчаку уже присоединились сенаторы Игорь Каграманян, Вячеслав
Тимченко, депутаты Госдумы Михаил Терентьев, Евгений Ревенко, Ольга Баталина, Сергей
Боярский, Алена Аршинова и Сергей Тен.
Летом 2018 года, когда политики и общественность обсуждали изменения
в пенсионное законодательство, на заседании генсовета "Единой России"
секретарь генсовета партии Андрей Турчак предложил внести изменения в закон о
статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы, отменяющие для них
пенсионные надбавки.
Теперь, когда все законодательные процедуры соблюдены и
принят соответствующий закон, правительство утвердило форму заявления об отказе
от надбавок к пенсии для членов Федерального собрания. Направленное в Минтруд
заявление нельзя будет отозвать.
Есть несколько правил для тех, кто решит отказаться от надбавок.
Так, у депутатов и сенаторов должен быть необходимый стаж исполнения полномочий
члена Совета Федерации и депутата Госдумы. Они должны достигнуть пенсионного
возраста и им должна быть назначена страховая пенсия по старости, а также
завершить исполнение своих полномочий.