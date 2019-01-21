Депутаты и сенаторы от Единой России подают в Министерство труда и социальной защиты заявления об отказе от пенсионных надбавок. С таким предложением в прошлом году выступил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, он же стал одним из первых, подавших соответствующее заявление.

Депутаты и сенаторы от "Единой России" подают в Министерствотруда и социальной защиты заявления об отказе от пенсионных надбавок. С такимпредложением в прошлом году выступил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак,он же стал одним из первых, подавших соответствующее заявление.К Турчаку уже присоединились сенаторы Игорь Каграманян, ВячеславТимченко, депутаты Госдумы Михаил Терентьев, Евгений Ревенко, Ольга Баталина, СергейБоярский, Алена Аршинова и Сергей Тен.Летом 2018 года, когда политики и общественность обсуждали измененияв пенсионное законодательство, на заседании генсовета "Единой России"секретарь генсовета партии Андрей Турчак предложил внести изменения в закон остатусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы, отменяющие для нихпенсионные надбавки.Теперь, когда все законодательные процедуры соблюдены ипринят соответствующий закон, правительство утвердило форму заявления об отказеот надбавок к пенсии для членов Федерального собрания. Направленное в Минтрудзаявление нельзя будет отозвать.Есть несколько правил для тех, кто решит отказаться от надбавок.Так, у депутатов и сенаторов должен быть необходимый стаж исполнения полномочийчлена Совета Федерации и депутата Госдумы. Они должны достигнуть пенсионноговозраста и им должна быть назначена страховая пенсия по старости, а такжезавершить исполнение своих полномочий.