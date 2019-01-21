Её стоимость - 77,9 миллионов рублей

Её стоимость - 77,9 миллионов рублейВ мэрии прошла встреча с инициативной группой жителей 8-ЮЗ, которые уже несколько лет ждут автомобильную дорогу, соединяющую улицы Чапаева и Сперанского.Владимирская администрация за свой счёт изготовила и согласовала проект проезда. Он получил положительное заключение государственной экспертизы, в городском бюджете предусмотрели средства на софинансирование дорожных работ.Теперь же местные жители надеются, что в Белом доме дадут городу положительный ответ.Автомобильная дорога по улице Сперанского с выездом на Чапаева предусмотрена Генеральном планом Владимира, утверждённым решением горсовета в 2014 году. Общая протяжённость дороги составит более 800 метров. Её стоимость - 77,9 миллионов рублей.Учитывая значение новой дороги для жителей областной столицы, администрация города хочет осуществить строительство I этапа уже в этом году.