Экспорт мобильных телефонов из Южной Кореи упал до минимального значения за последние 16 лет — 14,61 миллиарда долларов. По официальным данным, объемы поставок корейских мобильников в 2018-м откатились к уровню 2002 года, когда из страны было вывезено устройств на $11,36 миллиарда.

Экспорт мобильных телефонов из Южной Кореи упал до минимального значения за последние 16 лет — 14,61 миллиарда долларов. По официальным данным, объемы поставок корейских мобильников в 2018-м откатились к уровню 2002 года, когда из страны было вывезено устройств на $11,36 миллиарда.Спад объясняется слабым спросом, низким объемом продаж и усилившейся конкуренцией со стороны местных производителей в Китае, в первую очередь Huawei. Об этом сообщает Pulse со ссылкой на данные Министерства образования, науки и техники и Института информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи. Экспорт в Китай, включая Гонконг, рухнул на 37% (до $4,3 миллиарда), в США — на 10% ($5,05 миллиарда).По сравнению с прошлым годом объемы экспорта сократились на 23,2%, или $4,42 миллиарда. В то же время отгрузки полупроводников, повсеместно применяемых в электронике, выросли до рекордного уровня — $128,15 миллиарда.∎Credit Suisse: производство смартфонов упадет до уровня 2013-го читайте такжеПик экспорта мобильников производства таких компаний, как LG и Samsung, наблюдался в 2008-м, когда Южная Корея поставила на мировой рынок продукцию на $33,44 миллиарда. В 2009-м объемы упали до $30 миллиардов, в 2016-м — до $26,7 миллиарда, в 2017-м — до $19 миллиардов.