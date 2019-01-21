Евросоюз утвердил первый список лиц, в отношении которых введены санкции в связи с делом о покушении на Скрипалей и применении химоружия.

Евросоюз утвердил первый список лиц, в отношении которых введены санкции в связи с делом о покушении на Скрипалей и применении химоружия.В него вошли 9 человек, в том числе "сотрудники ГРУ" Анатолий Чепига (он же Руслан Боширов) и Александр Мишкин (он же Александр Петров), первый замглавы ГРУ Владимир Алексеев и руководитель Игорь Костюков, сообщает РИА Новости.Как поясняется в документе, Боширов и Петров включены в список с формулировкой "заговор с целью убийства Сергея Скрипаля" и "за использование отравляющего вещества "Новичок" в Солсбери". Остальные только "за использование "Новичка" в Солсбери сотрудниками ГРУ".Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери 4 марта 2018 года. По мнению властей Великобритании, люди были отравлены химическим веществом А234 (так называемый "Новичок"). В причастности к преступлению заподозрили Россию. А в сентябре британские следователи предъявили обвинение в покушении на убийство Скрипалей двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову.В России неоднократно опровергали все обвинения по этому делу. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, однако эти требования были проигнорированы.