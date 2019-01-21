В Керченском проливе загорелись два турецких танкера. Пожару предшествовал мощный взрыв.

В Керченском проливе загорелись два турецких танкера. Пожарупредшествовал мощный взрыв.Причиной ЧП стала перекачка сжиженного газа с одного суднана другое. В процессе этой несложной в техническом плане процедуры произошелмощный взрыв. Вероятно, ему предшествовала утечка газа.После того, как за считанные секунды корабли были объяты огнем, морякам пришлось прыгать для спасения в воду. На 20:30 мск известно о десяти погибших и 14-ти спасенных моряках.Всего на судах находился 31 человек, сообщает РИА Новости. В спасательнойоперации участвуют семь кораблей разного класса. Зарево пожара видно с берега.Суда "Канди" и "Маэстро" шли под флагом Танзании, маршрутих движения не сообщается. Известно, что на судоходство в Керченском проливе происшествиене повлияло, оно осуществляется в штатном режиме.Последнее по времени происшествие в Керченском проливе произошло в ноябре 2018 года. Тогда три украинских корабля нарушили границуРоссии и двинулись Черного моря в Азовское. Суда совершали опасное маневрирование в российских территориальных водах и неподчинялись требованиям наших пограничников.Через несколько часов онибыли задержаны вместе с экипажами, а спустя несколько дней суд отправил моряковпод арест на два месяца. 15 января суд в Москве продлил им содержание под стражей.