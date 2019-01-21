Актер Владимир Зеленский объяснил за свое новогоднее обращение в эфире, в котором объявил об участии в выборах президента Украины. По его словам, произошла техническая ошибка. Запись была показана в эфире телеканала 1+1.

АктерВладимир Зеленский объяснил за свое новогоднее обращение в эфире, вкотором объявил об участии в выборах президента Украины. По его словам,произошла "техническая ошибка". Запись была показана в эфире телеканала1+1.Комикотметил, что в новогодний вечер на телеканале выходил очередной выпускпрограммы "Вечерний квартал". Заявление о выдвижении в президенты былозаписано 28 декабря в Черкассах, отдельно после съемок шоу, рассказалшоумен в интервью "Украинской правде".Пословам Зеленского, на телеканале заранее не знали о содержании егообращения. Каким оно было в 1+1 увидели только перед эфиром. Сначала вэфир пустили новогоднее обращение актера, а затем – президента ПетраПорошенко.Такоеположение дел вызвало у Зеленского недоумение. "Думаю, что этотехническая ошибка. Я ничего не планировал, даю слово", – заверил комик.вину за произошедшее актер свалил на телеканал.Выборы президента Украины 2019 пройдет в конце марта. Помимо Владимира Зеленского, конкуренцию Петру Порошенко составят лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывший глава фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Юрий Бойко.Зеленскийрешил писать свою программу вместе с избирателями. Он обратился кгражданам и предложил рассказать о пяти главных проблемах Украины.Отзывы избирателей лягут в основу предвыборных инициатив кандидата.Экспертыне исключают, что выдвижение Зеленского – срежиссированный Порошенко иего командой спектакль. Якобы цель комика – в пух и прах раскритиковатьглаву государства, в то время как президент будет оставаться надсхваткой и зарабатывать дополнительные очки.