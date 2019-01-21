Актер
Владимир Зеленский объяснил за свое новогоднее обращение в эфире, в
котором объявил об участии в выборах президента Украины. По его словам,
произошла техническая ошибка. Запись была показана в эфире телеканала
1+1.
Актер
Владимир Зеленский объяснил за свое новогоднее обращение в эфире, в
котором объявил об участии в выборах президента Украины. По его словам,
произошла "техническая ошибка". Запись была показана в эфире телеканала
1+1.
Комик
отметил, что в новогодний вечер на телеканале выходил очередной выпуск
программы "Вечерний квартал". Заявление о выдвижении в президенты было
записано 28 декабря в Черкассах, отдельно после съемок шоу, рассказал
шоумен в интервью "Украинской правде".
По
словам Зеленского, на телеканале заранее не знали о содержании его
обращения. Каким оно было в 1+1 увидели только перед эфиром. Сначала в
эфир пустили новогоднее обращение актера, а затем – президента Петра
Порошенко.
Такое
положение дел вызвало у Зеленского недоумение. "Думаю, что это
техническая ошибка. Я ничего не планировал, даю слово", – заверил комик.
вину за произошедшее актер свалил на телеканал.
Выборы президента Украины 2019 пройдет в конце марта. Помимо Владимира Зеленского, конкуренцию Петру Порошенко составят лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывший глава фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Юрий Бойко.
Зеленский
решил писать свою программу вместе с избирателями. Он обратился к
гражданам и предложил рассказать о пяти главных проблемах Украины.
Отзывы избирателей лягут в основу предвыборных инициатив кандидата.
Эксперты
не исключают, что выдвижение Зеленского – срежиссированный Порошенко и
его командой спектакль. Якобы цель комика – в пух и прах раскритиковать
главу государства, в то время как президент будет оставаться над
схваткой и зарабатывать дополнительные очки.