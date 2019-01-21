Россию не пустили в состав совместной следственной группы по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины из-за несогласия РФ с выводами предыдущего технического расследования, считает заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко.

Россию не пустили в состав совместной следственной группы по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины из-за несогласия РФ с выводами предыдущего технического расследования, считает заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко.Он напомнил, что российские специалисты участвовали в работе технической комиссии, но с ее выводами не согласились, так как, по их мнению, был неверно установлен тип ракеты, траектория полета и место запуска."Возможно, по этой причине в 2015 году, когда свою работу начала совместная следственная группа, РФ официально было отказано в возможности вхождения в ее состав", — рассказал в интервью РИА Новости Винниченко.Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейс MH17 разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.Согласно промежуточным результатам расследования, которое ведет Совместная следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов, Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.В России категорически отвергают все обвинения в причастности к крушению самолета. По информации Минобороны РФ, ракету, сбившую самолет, удалось идентифицировать. Еще в 1986 году она была отправлена на Украину, после чего на территорию РФ не возвращалась.По словам заместителя генпрокурора РФ Николая Винниченко, Нидерландам были переданы данные радаров и документы, подтверждающие, что сбившая самолет ракета принадлежала Украине. Однако вся эта информация была проигнорирована.