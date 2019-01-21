Госавтоинспекция планирует вернуться к практике, когда автомобили получали номер с кодом региона, где зарегистрированы их владельцы. Об этом говорится в проекте поправок к закону "О государственной регистрации транспортных средств"

Госавтоинспекция планирует вернуться к практике, когда автомобили получали номер с кодом региона, где зарегистрированы их владельцы. Об этом говорится впроектепоправок к закону "О государственной регистрации транспортных средств".С 2013 года собственник машины, который приобрел ее уже с номерами другого региона, мог поставить ее на учет в своем и не менять номер, сэкономив таким образом на госпошлине. Однако ГИБДД намерена вернуться к прежним правилам "из-за необходимости учета, анализа и прогнозирования развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности". Это означает, что новый владелец будет обязан получить номер машины по месту прописки.Нововведение может вступить в силу в августе.