Французская Комиссия по делам информационных технологий и правам человека оштрафовала материнскую компанию Google, на 50 миллионов евро за нарушение законодательства Евросоюза о защите персональных данных.

Французская Комиссия по делам информационных технологий и правам человека оштрафовала материнскую компанию Google, на 50 миллионов евро за нарушение законодательства Евросоюза о защите персональных данных.Согласно новым правилам, компании обязаны объяснять пользователям, как собираются и используются их персональные данные, а также получать согласие на сбор этих данных."Допущенные Google нарушения лишают пользователей ключевых гарантий того, что обработка их данных не приведет к раскрытию важной информации об их частной жизни", — пояснили во французском регуляторе, передает "Интерфакс".Данный штраф стал самым большим, наложенным в рамках общего регламента ЕС о защите данных.